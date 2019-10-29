Избран новый директор МАГАТЭ: кто возглавит атомное агентство

Рафаэль Гросси и Юкия Амано / Фото: Wikipedia

Совет директором Международного агентства по атомной энергии избрал нового генерального директора взамен скончавшегося в июле Юкии Амано.

Как сообщили на сайте МАГАТЭ, главой организации стал аргентинский дипломат, постоянный представитель этой страны агентстве Рафаэль Гросси – его назначение поддержали 24, или две трети, членов совета.

Теперь его кандидатуру предстоит утвердить на Генеральной конференции агентства, на которой будут представлены все государства-члены МАГАТЭ. Заседание состоится 30 октября.

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Гросси уже заявил о желании "заново отрегулировать" МАГАТЭ, чтобы усилить внимание к таким проблемам как ядерная безопасность.

Всего у него было три соперника: и.о. гендиректора агентства Корнел Феруцэ, представитель Словакии в МАГАТЭ Марта Жакова и исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Напомним, в прошлом году на 87-ой Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае состоялись выборы нового главы международной полиции. Победа на них досталась шефу полиции южнокорейской провинции Кенгидо Ким Чен Янгу, который уверено обошел российского генерала Александра Прокопчука – 60,5% голосов против 39,5%.

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