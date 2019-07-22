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Умер директор МАГАТЭ Юкия Амано

22 июля, 11:30

Японский дипломат ушел из жизни на 73-ем году жизни

Юкия Амано. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
Юкия Амано. Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader.

Секретариат Международного агентства по атомной энергии сообщает о смерти руководителя организации Юкия Амано, о проблемах со здоровьем которого мы писали ранее. Мужчина ушел из жизни на 73-ем году жизни.

"Секретариат Международного агентства по атомной энергии с сожалением и глубокой печалью сообщает, что гендиректор организации Юкия Амано скончался", – говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Причины смерти либо любые другие обстоятельства не сообщаются.

Ранее стало известно о намерении Амано сложить свои полномочия в связи с состоянием здоровья. Соответствующее заявление он собирался сделать на этой неделе. В МАГАТЭ привели отрывок из его речи:

"За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения своей цели "атом для мира и развития" благодаря поддержке государств-членов организации и самоотверженности работников агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства".

Японский дипломат Юкия Амано возглавляет МАГАТЭ как раз последнюю декаду – впервые его избрали гендиректором организации в декабре 2009 года и с тех пор он дважды переизбирался на эту должность. Его полномочия истекали в 2021 году.

Напомним, накануне российские СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Позже туркменское посольство в РФ опровергло эту информацию, назвав ее "абсолютной ложью".

Мы также писали о "смерти" Вахтанга Кикабидзе. На этот раз артист лично развенчал этот фейк, ярко ответив всем, кто распространяет такие слухи.

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Тег смерть, магатэ, Амано

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