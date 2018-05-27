Израиль начал строительство барьера на границе с сектором Газа

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Ранее Тель-Авив атаковал позиции ХАМАС в регионе

Фото: agrimpasa.com
Фото: agrimpasa.com

Израиль начал строительство разделительного подводно-надводного барьера на морской границе с сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства государства, передает ТАСС.

"Инженерно-строительное управление и Управление приграничной полосы Министерства обороны начали сегодня (27 мая) строительство нового морского заградительного сооружения на пляже "Зиким", расположенном в приграничном с сектором Газа районе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "новое заграждение было спроектировано таким образом, чтобы быть устойчивым к природным условиям и прослужить максимально долгое время". Заградительное сооружение в виде непроницаемого волнореза будет состоять из трех слоев: подводный, каменный и слой колючей проволоки.

Напомним, вчера вечером истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.

В результате этой атаки погибли два жителя сектора Газа

 
Израиль, граница, сектор Газа, барьер

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