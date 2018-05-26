Новые столкновения в Секторе Газа: десятки пострадавших

Сегодня, 02:48

Число погибших палестинцев в столкновениях с израильскими военными на границе с Сектором Газа продолжает расти

фото AFP
фото AFP

Еще один палестинец погиб и 86 получили ранения из-за столкновения с израильскими солдатами в Секторе Газа, которые собирается расследовать ООН. Общее количество погибших с конца марта превысило 120 человек.

Число погибших палестинцев в столкновениях с израильскими военными на границе с Сектором Газа продолжает расти. В результате новых столкновений в пятницу, 25 мая, погиб один палестинец. Как сообщили в органах здравоохранения в Газе, мужчина скончался от огнестрельных ранений, пишет DW.

Кроме того, в результате столкновений в пятницу ранения получили 86 человек. Большинство из них пострадали из-за слезоточивого газа, но некоторые получили огнестрельные ранения.

Израильские военные утверждают, что около 1600 палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство. Также прошли столкновения небольших групп палестинцев с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан.

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Лидеры радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Сектор Газы, посетили лагерь протестующих неподалеку от границы с Израилем и заявили о намерениях продолжать еженедельные митинги, сообщает агентство AP. Всего в столкновениях, которые продолжаются в Газе с 30 марта, погиб уже 121 человек, напоминает агентство dpa.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
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