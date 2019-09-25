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Израиль назвал виновного в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии

25 сентября, 04:14

Нетаньяху призвал лидеров международного сообщества поддержать Трампа в вопросах усиления давления на Иран

/ Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Иран несет ответственность от а до я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений", — сказал лидер еврейского государства. Он также призвал международное сообщество присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран. "Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана", — подчеркнул Нетаньньяху.

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Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

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Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

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