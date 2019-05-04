Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
С утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа", — говорится в распространенном военными коммюнике.
По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.
Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков.
Также стало известно, что израильские власти в субботу закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на проведенный оттуда массированный ракетный обстрел.
Также было опубликовано видео перехвата ракет, как "Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС .
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