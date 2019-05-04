Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

4 мая, 22:46

С утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет

Фото: AFP

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа", — говорится в распространенном военными коммюнике.

По данным армейской пресс-службы, с утра субботы радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян.

Израильские военные ранее сообщили, что наносят ответные удары по военным целям радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками под границей в южной части анклава. По их подсчетам, в результате ударов в секторе Газа погибли от 5 до 6 боевиков.

Также стало известно, что израильские власти в субботу закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на проведенный оттуда массированный ракетный обстрел.

Также было опубликовано видео перехвата ракет, как "Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Израиль, сектор Газа, ХАМАС, ракеты, обстрел

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

Сегодня, 20:20

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа

Исламисты уже выпустили 150 ракет по Израилю и получили ответку: палестинцы и евреи несут потери

Сегодня, 17:21

Истребители поразили 30 целей в секторе Газа – тренировочные лагеря, наблюдательные посты и оружейные цеха

"Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС: появилось видео перехвата ракет

Сегодня, 16:20

Израильская система противоракетной обороны поразила ракеты боевиков, выпущенные из сектора Газа

Удар Израиля по ХАМАС в секторе Газа: есть погибший и раненые

Сегодня, 16:17

В результате удара ВВС Израиля один человек погиб, восемь ранены

ХАМАС запустил 90 ракет, а Израиль в ответ ударил танками и самолетами

Сегодня, 12:38

Израильская армия дала жесткую "ответку" боевикам из сектора Газа за ракетную атаку

Радикалы из сектора Газа запустили более 50 ракет в сторону Израиля

Сегодня, 11:21

Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из запущенных ракет

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Как в России отреагировали на победу Зеленского

10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Сегодня, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Вчера, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

2 мая, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

2 мая, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Путин решил пойти по «китайскому сценарию» и ограничить рунет

10 российских сериалов, за которые не стыдно

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание