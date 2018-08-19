Израиль закрыл единственный КПП на границе с Сектором Газа

Сегодня, 12:23

Пункт пропуска Эрез закрыли, несмотря на попытки Израиля и движения "Хамас" договориться о перемирии.

Пункт пропуска Эрез. Фото: wikipedia
Пункт пропуска Эрез. Фото: wikipedia

Из-за недавнего ужесточения боевых действий между Израилем и группировкой "Хамас" в воскресенье, 19 августа, Израиль закрыл единственный пропускной пункт для населения на границе с Сектором Газа, сообщает Deutche Welle.

Пользоваться переходом теперь можно будет только для перевозки гуманитарных грузов и оказания медицинской помощи. Для населения же КПП закрыт на неопределенных срок. Эту информацию подтвердили в Минобороны Израиля.

Управление гражданских дел Палестинской автономии в Газе также подтвердило закрытие КПП для всех случаев, кроме медицинских, а также добавило, что исключением являются и палестинцы, которые хотят вернуться назад в анклав.

Отметим, закрытие КПП Эрез состоялись несмотря на попытки достичь договоренности по долгосрочному перемирию между Израилем и радикальным военизированным движением "Хамас".

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля наносит в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава во вторник. Часть из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

А перед этим истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака произведена в ответ на попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности в районе границы сектора с еврейским государством.
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