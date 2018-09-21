Израильские военные раскрыли детали налета на Сирию, после которого сбили Ил-20

Сегодня, 16:11

Израильские военные готовы принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования гибели Ил-20

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников
Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

Делегация израильских военных во главе с командующим ВВС еврейского государства Амикамом Норкиным представила в ходе визита в Москву российским коллегам свою информацию о том, что причиной гибели российского самолета Ил-20 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО, сказал в пятницу в ходе брифинга для иностранных журналистов высокопоставленный израильский военный представитель.

"Мы показали в ходе презентации, насколько безрассудно вели огонь сирийские ПВО, что они действовали безответственно и непрофессионально в момент, когда наших самолетов уже там не было, и это стало причиной гибели российского самолета, - утверждал он. - Мы представили наши данные, они были получены, у российской стороны были несколько вопросов, и мы на них ответили, на встречах мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией".

Также отмечается, что израильские военные готовы принять представителей российских вооруженных сил и предоставить им дополнительную информацию в рамках расследования гибели Ил-20 17 сентября над Средиземным морем.

"Израильская делегация пригласила российских военных прибыть в Израиль, если будут какие-либо еще вопросы или потребуется информация, которую мы готовы продолжать предоставлять, – заявил он. – Мы представили (в Москве) полный и детализированный отчет с большим количеством деталей и информации (по крушению Ил-20 – Ред.)".

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20. Отмечается, что ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".
Израиль, Сирия, Ил-20
Источник:

ТАСС

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