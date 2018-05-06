Извержение вулкана на Гавайях: две тысячи человек покинули свои дома

Потоки лавы сжигают леса и уже подобрались к жилищам

Эвакуация на Гавайях. Две тысячи человек – покинули свои дома. Там проснулся один из самых опасных вулканов мира – Килау-Эа.

Потоки лавы сжигают леса и уже подобрались к жилищам. Из-за пепла в округе плохая видимость, нечем дышать.

Всего покинуть зону стихийного бедствия должно более 10 тысяч человек. Им помогают подразделения американской нацгвардии.

Напомним, гавайский вулкан Килауэа на Большом острове начал извержение. Он стал выбрасывать потоки лавы и пепел.

Незадолго до этого Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков магнитудой до 5,0 в районе вулкана.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.

Также на острове Суматра на севере Индонезии объявили высший уровень опасности полетов после извержения вулкана Синабунг.

А из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек. Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.