Кадровые перестановки у силовиков и "гости" из России: что происходит в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее предупреждал о возможной "резне" в стране, сменил руководство силового блока, сообщает БЕЛТА.

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Валерий Вакульчик, который до настоящего времени работал в должности председателя Комитета государственной безопасности, назначен государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь.

Иван Тертель, который руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ РБ.

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Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, до настоящего времени – первый заместитель председателя этого ведомства.

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Напомним, в 2011 году Тертель попал в санкционный список ЕС за силовые разгоны протестующих против результатов выборов в Беларуси в 2010 году. В 2012 году Совет ЕС наложил на Тертеля санкции и признал ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции. 29 августа 2020 года Лукашенко вместе с Тертелем и еще 28 топ-чиновниками Беларуси попали под санкции стран Балтии.

Тем временем Telegram-канал "Беларусь головного мозга" сообщает, что в аэропорт "Минск-2" прибыло два самолета Ил-96 летного отряда "Россия". Предположительно, на самолетах прибыло высшее руководство России.

Позже стало известно, что в Беларусь с однодневным визитом прибыл российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее СМИ сообщали, что 18 августа в Минске приземлился самолет Ту-214ПУ специального летного отряда "Россия", который принадлежит ФСБ России. На нем в Беларусь мог прилететь директор ФСБ Александр Бортников.

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Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит "оторвать" Беларусь от России и Союзного государства.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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