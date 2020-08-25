Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано жесткое видео

Во время разгона шествий противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли оружие не только против участников мирных акций, но и против журналистов, одетых таким образом, чтобы выделять в толпе.
10 августа во время разгона "сцепки" на улице Кальварийской милицейский спецназ начал задержание протестующих, а потом открыл огонь по журналистке издания "Наша Ніва" Наталье Лубневской, снимавшей этот процес.
На видео видно, как один из спецназовцев остановился в 10 метрах от группы журналистов в синих жилетах "Пресса" и нацелил на Наталью дробовик. Это был не случайный инцидент – как видно на видеозаписи, которая оказалась в распоряжении "Нашей Нівы", боец умышленно выстрелил в журналистку.
Внимание, видео содержит сцены насилия и крови и не рекомендовано для просмотра впечатлительным лицам (18+)
Лубневская уже больше двух недель находится в "скорой". Ей уже сделали одну операцию, не исключено, что понадобится следующая. Неизвестно, сколько времени ей придется провести в больнице.
Наталья написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Первый раз силовики приняли ее к сведению 12 августа, второй раз – 21 августа. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено.
Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Минске задержали украинских журналистов, когда они снимали арест.
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