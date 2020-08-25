Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано жесткое видео

Прошло две недели, как Наталья Лубневская получила ранение, но дело не возбуждено

Во время разгона шествий противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли оружие не только против участников мирных акций, но и против журналистов, одетых таким образом, чтобы выделять в толпе.

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10 августа во время разгона "сцепки" на улице Кальварийской милицейский спецназ начал задержание протестующих, а потом открыл огонь по журналистке издания "Наша Ніва" Наталье Лубневской, снимавшей этот процес.

/ Фото: nn.by

На видео видно, как один из спецназовцев остановился в 10 метрах от группы журналистов в синих жилетах "Пресса" и нацелил на Наталью дробовик. Это был не случайный инцидент – как видно на видеозаписи, которая оказалась в распоряжении "Нашей Нівы", боец ​​умышленно выстрелил в журналистку.

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Внимание, видео содержит сцены насилия и крови и не рекомендовано для просмотра впечатлительным лицам (18+)

Видео: Наша Ніва

Лубневская уже больше двух недель находится в "скорой". Ей уже сделали одну операцию, не исключено, что понадобится следующая. Неизвестно, сколько времени ей придется провести в больнице.

Наталья написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Первый раз силовики приняли ее к сведению 12 августа, второй раз – 21 августа. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Минске задержали украинских журналистов, когда они снимали арест.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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