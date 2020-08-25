Українська
$ 27,39
32,24
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано жесткое видео

25 августа, 20:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Прошло две недели, как Наталья Лубневская получила ранение, но дело не возбуждено

Во время разгона шествий противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли оружие не только против участников мирных акций, но и против журналистов, одетых таким образом, чтобы выделять в толпе.

Реклама

10 августа во время разгона "сцепки" на улице Кальварийской милицейский спецназ начал задержание протестующих, а потом открыл огонь по журналистке издания "Наша Ніва" Наталье Лубневской, снимавшей этот процес.

/ Фото: nn.by

На видео видно, как один из спецназовцев остановился в 10 метрах от группы журналистов в синих жилетах "Пресса" и нацелил на Наталью дробовик. Это был не случайный инцидент – как видно на видеозаписи, которая оказалась в распоряжении "Нашей Нівы", боец ​​умышленно выстрелил в журналистку.

В тренде
В Госдуме сделали циничное заявление об отравлении Навального: Меркель – под подозрением
Реклама

Внимание, видео содержит сцены насилия и крови и не рекомендовано для просмотра впечатлительным лицам (18+)

Видео: Наша Ніва

Лубневская уже больше двух недель находится в "скорой". Ей уже сделали одну операцию, не исключено, что понадобится следующая. Неизвестно, сколько времени ей придется провести в больнице.

Наталья написала заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Первый раз силовики приняли ее к сведению 12 августа, второй раз – 21 августа. Однако уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Минске задержали украинских журналистов, когда они снимали арест.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты журналист Беларусь спецназ Минск журналистка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для Беларуси
Глава МИД Германии рассказал, какие санкции приготовили для БеларусиЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять