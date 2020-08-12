В Минске задержали украинских журналистов, когда они снимали арест (видео)

Несмотря на указание министра внутренних дел Беларуси подчиненным не трогать журналистов , в Минске силовики жестко задержали украинских работников пера Константина Реутского и Евгения Васильева, снимавших арест сотрудниками ГАИ мужчины, переходившего дорогу, сообщает Telegram-канал Белорусского союза журналистов.
"Громадське" уточняет, что Реуцкий работал в издании, а сейчас является волонтером организации "Восток SOS", как и Васильев.
Женщины, ставшие случайными свидетелями задержания украинцев, становились на колени, умоляя гаишников отпустить журналистов, однако работники свистка и жезла были непреклонны – усадили журналистов в служебное авто и увезли в неизвестном направлении.
Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.
А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.
Однако не всем так повезло, как нашим журналистам – в Минске ОМОН избил и арестовал пропагандиста из России Семена Пегова, который активно участвовал в освещении оккупации Крыма в 2014 году, за что был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством".
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