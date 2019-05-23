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Камни и пожары: Индонезия пережила вторую ночь столкновений с полицией

23 мая, 06:02

Манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью

Фото: AFP

Столкновения полиции и сторонников оппозиции прошла минувшей ночью в некоторых районах столицы Индонезии Джакарте.

Наиболее серьезные беспорядки были зафиксированы в центре, возле управления по наблюдению за выборами.

Манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате на втором этаже здания ведомства произошел пожар. "Внутренним помещениям был нанесен незначительный ущерб, никакие хранившиеся там документы не пострадали", — сообщил представитель управления Рахмат Багжа.

Сотрудники полиции в ответ использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. К утру ситуация стабилизировалась, но некоторые центральные улицы Джакарты, в том числе прилегающие к зданию управления, перекрыты для движения транспорта и пешеходов.

Ситуация в стране обострилась после того, как 17 мая полиция сообщила об аресте десятков подозреваемых в терроризме.

По данным полиции, задержанные имели связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Их подозревают в планировании взрывов на демонстрациях во время объявления результатов избирателей.

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире. В этом году впервые выборы президента, двухпалатного парламента, а также региональных и местных законодательных органов в Индонезии проходили в один день.

В стране работало 800 тысяч избирательных участков, на которых работали около шести миллионов людей. Как следствие, умерли 272 сотрудника, которые были вовлечены в организации и проведении выборов, еще в 1878 заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой.

В Индонезии проживает 263 миллиона людей, из них около 229 миллионов мусульман. Около 193 миллионов людей, в том числе 80 миллионов рожденных после 1980 года, имеют право голоса.

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Тег выборы, Индонезия, пожар, протесты, полиция, акция протеста, беспорядки, камни, столкновения , коктейли молотова

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Источник:

ТАСС

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