Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 54 человека умерли от переутомления

Голосование в Индонезии продолжалось почти сутки

Выборы в Индонезии. Иллюстрация. Фото: AFP

В Индонезии во время подсчета голосов после всеобщих выборов от сильного переутомления скончались как минимум 54 человека. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман.

"Во время подсчета голосов прошедших по всей стране 17 апреля выборов от сильного переутомления скончались 54 представителя избиркома, еще 32 были госпитализированы", – заявил он.

Также Будиман добавил, что "во многих местах рабочий день начался в 05:00 утра (голосование стартовало в 07:00) и завершился только почти через сутки".

Эти выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест.

Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.

Напомним, что ранее выборы состоялись и в Украине – наша страна выбирала президента. С большим перевесом победил шоумен Владимир Зеленский, хотя его победа еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Индонезии: при подсчете голосов 54 человека умерли от переутомления". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"