Во время подсчета голосов в Индонезии умерли 270 людей от переутомления

Минфин обещает дать компенсации семьям погибших

Фото: AFP

Число погибших во время подсчетов голосов всеобщих выборов в Индонезии превысило 270. Об этом сообщил официальный представитель Центральной избирательной комиссии Ариеф Прио Сусанто.

"По меньшей мере 272 человека, работавших на избирательных участках, скончались, причиной гибели в большинстве случаев стало переутомление. Еще более 1,8 тыс. были доставлены в больницы", — рассказал представитель.

Также он рассказал, что министерство здравоохранения еще 23 апреля выпустило специальный циркуляр о необходимости соблюдать трудовую дисциплину. Кроме того, Минфин выделит компенсации семьям погибших.

Ранее мы сообщали о 92 погибших.

В Джакарте прошедшие выборы стали одними из самых масштабных в мире. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка избирателей превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. Для голосования по всей стране открыли больше 813 тыс. избирательных участков.

Также напомним, что внеочередные выборы президента состоятся в Алжире 4 июляэтого года – соответствующий указ подписал временный президент страны Абделькадер Бенсалех.

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