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Канадский лайнер столкнулся со стаей птиц, один из двигателей поврежден

Сегодня, 20:39

На борту самолета находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа

Фото: Pixabay
Канадский лайнер столкнулся со стаей птиц, один из двигателей поврежден //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d13/9fa/5c9d139fabcad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d13/9fa/5c9d139fabcad.jpg Другие страны На борту самолета находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа

Лайнер канадской авиакомпании Air Canada столкнулся в ночь на четверг, 28 марта, со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту столичной Оттавы. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По его данным, на борту самолета Airbus A321, следовавшего из Ванкувера, находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа. После столкновения лайнер совершил посадку, несмотря на то, что один из двигателей был поврежден. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Сейчас ремонтные службы занимаются поврежденным двигателем.

Ранее в США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета.

Также мы писали, что самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник, 25 марта, должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге. 

Напомним, пассажирский лайнер начал вращаться в небе перед посадкой в британском аэропорту Хитроу в Лондоне. Кроме этого, мы писали, как неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео.

Смотрите видео: в крупнейшем аэропорту Нидерландов столкнулись два авиалайнера

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Тег Канада, самолет, птицы, лайнер, столкновение, Airbus

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Источник:

ТАСС

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