Канаду засыпает снегом: отменены рейсы, осложнено движение
В аэропорту Монреаля, третьего по пассажиропотоку аэропорта страны, отменены и задержаны сотни рейсов
Из-за редкого сочетание сильного снегопада и сильного мороза по всей территории крупнейшей канадской провинции Квебек существенно осложнено движение транспорта.
Cтолбики термометра в Монреале, крупнейшем городе провинции, кое-где опускаются до отметки в -20 градусов, сообщает Укринформ.
В аэропорту Монреаля, третьего по пассажиропотоку аэропорта страны, отменены и задержаны сотни рейсов. Ожидается, что к концу дня в городе выпадет около 25 см снега. При таких условиях соль не выполняет функцию борьбы с гололедом, поэтому городским властям приходится использовать песок и толченый камень. Сильный снегопад заставил также внести изменения в движение нескольких маршрутов общественного транспорта, поскольку автобусы не могут вскарабкаться на крутые холмы.
В то же время, из-за оборванных проводов несколько тысяч жителей западной части Монреаля уже несколько часов находятся без электроснабжения.
Непогода накрыла также столицу провинции – город Квебек-сити. Местный аэропорт, который является вторым по загруженности в провинции, тоже отменил и отложил много рейсов. Власти обратились к водителям с просьбой без необходимости не пользоваться дорогами, а министерство окружающей среды предупредило об опасности обморожения.
Как сообщалось, после Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Сайт "Сегодня" сообщил, какой погоды ждать в ближайшие дни.
Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.
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