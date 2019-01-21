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Канаду засыпает снегом: отменены рейсы, осложнено движение

Сегодня, 02:26

В аэропорту Монреаля, третьего по пассажиропотоку аэропорта страны, отменены и задержаны сотни рейсов

Фото: Getty Images
Канаду засыпает снегом: отменены рейсы, осложнено движение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/513/e0d/5c4513e0d69e5.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/513/e0d/5c4513e0d69e5.jpg Другие страны В аэропорту Монреаля, третьего по пассажиропотоку аэропорта страны, отменены и задержаны сотни рейсов

Из-за редкого сочетание сильного снегопада и сильного мороза по всей территории крупнейшей канадской провинции Квебек существенно осложнено движение транспорта.

Cтолбики термометра в Монреале, крупнейшем городе провинции, кое-где опускаются до отметки в -20 градусов, сообщает Укринформ.

В аэропорту Монреаля, третьего по пассажиропотоку аэропорта страны, отменены и задержаны сотни рейсов. Ожидается, что к концу дня в городе выпадет около 25 см снега. При таких условиях соль не выполняет функцию борьбы с гололедом, поэтому городским властям приходится использовать песок и толченый камень. Сильный снегопад заставил также внести изменения в движение нескольких маршрутов общественного транспорта, поскольку автобусы не могут вскарабкаться на крутые холмы.

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В то же время, из-за оборванных проводов несколько тысяч жителей западной части Монреаля уже несколько часов находятся без электроснабжения.

Власти США на неопределенный период запретили автобусам и грузовикам пересекать расположенный рядом с Монреалем пограничный пункт Лаколь, который ведет в штат Нью-Йорк.

Непогода накрыла также столицу провинции – город Квебек-сити. Местный аэропорт, который является вторым по загруженности в провинции, тоже отменил и отложил много рейсов. Власти обратились к водителям с просьбой без необходимости не пользоваться дорогами, а министерство окружающей среды предупредило об опасности обморожения.

В общем, сложные погодные условия наблюдаются сегодня на всем юге Канады. В Торонто столбики термометра опустились до отметки -23 градуса, а на жителей восточной провинции Нью-Брансуик выпало почти 50 см снега.

Как сообщалось, после Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Сайт "Сегодня" сообщил, какой погоды ждать в ближайшие дни.

Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.

Канада, погода, снег, снегопад, непогода

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