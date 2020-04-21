"Карантинная тысяча" по-японски: в стране восходящего солнца выдадут государственную помощь всем жителям

На что хватит тысячи долларов японцам и проживающим на островах иностранцам

"Карантинную тысячу"долларов выплатят каждой семье в Японии, независимо от дохода. Для украинцев звучит как фантастика, а для японцев это реальность. В стране восходящего солнца людям раздают деньги, чтобы спасти от финансового кризиса. И получают их там не только японцы, но и иностранцы, живущие на островах. Но на что этих средств хватит?

Необычно пустая станция, где до карантина было не протолкнуться. Японцы избегают толп в метро и для этого даже меняют свой рабочий график.

"Мне разрешили раньше уходить с работы, чтобы ехать в электричке с как можно меньшим количеством пассажиров", – отмечает один из японских работников.

Япония, хотя и соседка Китая, где вспыхнул коронавирус, с карантином медлила. Берегла свою экономику, но когда выросла заболеваемость, все же ввела официальные ограничения. Но они значительно мягче, чем в Украине или Европе.

"Я работаю в финансовой компании, и мы сейчас ходим на работу по-очереди, по принципу ротации. Половина сотрудников работает", – рассказывает бизнес-леди Чичиро Какэгава.

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Не закрылись салоны красоты и кофейни.

"Люди все практически стали надевать маски, везде были расставлены дезинфекторы – при входе в любое помещение", – говорит проживающая в Японии Татьяна.

Эксклюзивно для новостей "Сегодня" украинка Татьяна показывает, что все-таки изменилось. С полок аптек исчезли антисептики, маски, термометры. Разбирают и препараты для укрепления иммунитета. В супермаркетах установили пластиковые завесы между кассирами и покупателями. На полу – разметка, чтобы держали дистанцию.

"Когда сидишь на карантине, всё время что то жуёшь. Сегодня сделала отбивные в японском стиле, трубочки с заварным кремом", – делится украинка.

За неделю карантина Татьяна испытала почти десяток новых рецептов. Этим развлекает себя дома. Ведь работу потеряла – работала менеджером на выставках, которые отменили. От финансовых проблем японцев частично спасает правительство. Каждой семье, независимо от дохода, выплачивает около тысячи долларов.

"Этой суммы может хватить на питание, на коммунальные услуги, и в какой-то мере, не полностью, может, часть третья или половина, оплаты аренды квартиры", – объясняет Татьяна.

Недавно в Токио цвели сакуры. Но любовались ими по трое – никаких крупных компаний в парках, традиционных для этого времени.

"Японцы – очень законопослушный народ. Поэтому на улице их никто не проверяет, никто не штрафует", – отмечает украинка.

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Именно благодаря дисциплине и национальным привычкам, в Японии показатель заболеваемости коронавирусом ниже, чем в других странах мира. Ведь японцы и до пандемии несколько раз в день дезинфицировали руки, и почти не снимали масок, боясь гриппа. А вместо рукопожатий они приветствуют друг друга, кланяясь.

А тем временем в Украине безработным увеличили пособия из-за карантина. Новости "Сегодня" выяснили, что пересчет выполнят автоматически, но временное повышение выплаты касается не всех.

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