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Катастрофа лайнера МАУ в Иране: премьер Грузии в разговоре с Зеленским выразил соболезнования

10 января, 18:33

Премьер Грузии пообещал украинскому лидеру всю необходимую помощь

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, во время которой руководитель грузинского правительства заявил, что разделяет боль в связи с гибелью украинских граждан в катастрофе лайнера авиакомпании МАУ в иранском Тегеране и выразил соболезнования близким жертвам трагедии.

Также Гахария заверил украинского президента в том, что Грузия готова предоставить Украине всю необходимую помощь, сообщили в Офисе президента.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что главное сейчас – провести полное и объективное расследование причин трагедии, и украинские эксперты уже привлечены к этому процессу.

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"Мы ощущаем вашу поддержку, Украина и Грузия всегда были плечо-к-плечу в сложные моменты истории. У нас работают специалисты, мы уже отправили самолет с нашими лучшими специалистами в Иран и работаем над тем, чтобы расследование было прозрачным", – заявил глава украинского государства.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал одной из основных версию о том, что самолет МАУ мог быть сбит ракетой, в том числе и из российского ЗРК "Тор". По официальным данным, по состоянию на 2016 год на вооружении Исламской Республики состоят 29 таких комплексов.

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Авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. В результате случившегося погибли 176 человек, включая 11 украинцев и граждан шести других стран.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Грузия Иран крушение Владимир Зеленский МАУ авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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