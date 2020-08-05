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"Катастрофа в полном смысле слова": озвучен колоссальный ущерб от взрыва в Бейруте

5 августа, 13:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На ликвидацию последствий трагедии понадобится потратить 1-2% ВВП всего Ливана

Разрушительный взрыв, который прогремел в морском порту Бейрута 4 августа, нанес ливанской столице колоссальный ущерб.

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Как сообщает телеканал LBCI, на следующий день после трагедии губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что последствия взрыва оцениваются в 3-5 млрд долларов, притом что ВВП всего Ливана составляет около 57 млрд долларов.

По словам Аббуда, 300 тысяч жителей города могли остаться без крыши над головой, а 10 пожарных, которых направили тушить возгорание после взрыва в порту, погибли.

В то же время министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан рассказал изданию Sky News Arabia о другом аспекте случившегося – четыре больницы города повреждены, а пациентов из них перевели в другие медицинские учреждения.

Он подтвердил данные Красного Креста, согласно которым жертвами взрыва стали больше 100 человек, а количество пострадавших – свыше 4 тысяч. Многим из них все еще не оказали помощь. Министр отметил нехватку медицинских принадлежностей в Бейруте и то обстоятельство, что взрывом сильно повреждены склады Минздрава.

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Это усугубляет кризис в здравоохранении из-за коронавируса. Случившееся министр охарактеризовал как "катастрофу в полном смысле этого слова".

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Кроме того, взрыв практически сровнял с землей морской порт Бейрута.

"Ущерб огромен, потребуется время для восстановления", – констатирует министр общественных работ и транспорта Ливана Мишель Наджар.

В качестве альтернативы власти Ливана собираются использовать порт второго по величине города страны – Триполи – и другие морские гавани.

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Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. По предварительным данным, ЧП произошло во время сварочных работ на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. На данный момент Бейрут объявили зоной бедствия, а в Ливане – траур.

Власти Украины – президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль – уже выразили пострадавшим и родным погибших свои соболезнования. По предварительной информации, украинцев среди них нет.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан порт ущерб бейрут взрыв в Бейруте
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