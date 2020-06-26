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Каждый 20-й житель земли может попасть в больницу из-за коронавируса – ученые

26 июня, 17:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Международная группа исследователей проанализировала данные систем здравоохранения 188 стран и прогнозы ООН

Каждый двадцатый житель планеты может быть госпитализирован в связи с предрасположенностью к развитию тяжелой формы COVID-19, от которой пока нет вакцины. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, США и Китая, которые работают в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, сообщает South China Morning Post.

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Международная группа ученых проанализировала данные систем здравоохранения 188 стран и прогнозы ООН. По их мнению, в случае заражения коронавирусом около 349 млн человек могут быть госпитализированы и будут нуждаться в аппаратах ИВЛ из-за нахождения в группе высокого риска развития тяжелой формы болезни. Кроме того, около 1,7 млрд человек – примерно 22% населения мира – находятся в зоне повышенного риска, так как они имеют по крайней мере одно фоновое заболевание.

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Так, развитию тяжелой формы COVID-19 способствуют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и легких, а также диабет; пожилые люди особенно предрасположены к осложнениям в случае инфицирования.

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"Выявление групп риска является важным не только для составления прогнозов возможного бремени для систем здравоохранения в странах, но и для разработки эффективных стратегий, направленных на снижение риска передачи инфекции людям в целевых группах", – говорится в статье ученых, опубликованной в журнале The Lancet.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 9 628 658 случаев заражения коронавирусом, умер 489 731 человек.

Тем временем один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предупредил, что создание вакцины от нового коронавируса может и не остановить распространение COVID-19.

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ученые коронавирус COVID-19

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