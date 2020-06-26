Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз

Создание вакцины от нового коронавируса может не остановить распространение COVID-19. Такое мнение в эфире CNN высказал один из основателей американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

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По его словам, у вакцины есть две основные функции.

"Одна заключается в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту от заражения (вакцинированному) человеку, а вторая позволяет ему перестать быть разносчиком заболевания", - отметил Билл Гейтс.

Есть вероятность того, что вакцина будет лучше показывать себя в том, чтобы предоставлять индивидуальную защиту, а не предотвращать распространение, предупредил он.

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"Мы стараемся изучать различные вакцины и оцениваем то, какие результаты они демонстрируют по этим двум показателям… Нельзя гарантировать, что вакцина будет наверняка останавливать распространение инфекции", – добавил Билл Гейтс.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19.

По его словам, даже если вакцина будет разработана, она, вероятно, будет недоступна в течение как минимум года.

Напомним, Билл Гейтс еще пять лет назад предсказал, что самой большой угрозой для человечества являются вирусы, и мир не готов противостоять новым эпидемиям.

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