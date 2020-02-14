Кенийские женщины спасают популяции экзотических бабочек: видео

Кенийки не только выращивают бабочек, которые давно могли вымереть, но и зарабатывают на учебу детям

Есть такая работа – выращивать бабочек. Кенийские женщины, живущие на территории заповедника Арабуко-Сококе спасают популяции крылатых красавиц. Теперь одинокие матери, которым трудно найти там заработок, откладывают на мечту.

Это национальный парк Арабуко-Сококе, раскинувшийся на 42 тысячах гектаров в Кении – у побережья Индийского океана. Место, которое относится к объектам мирового наследия ЮНЕСКО, является домом для самых экзотических бабочек планеты. Живет их в парке 230 видов. Чтобы сохранить популяции крылатых, кенийские защитники природы открыли там мотыльковыми ферму. К работе приобщают местных, в основном женщин. Из полутора тысяч работников – 86% именно кенийки.

Чара Нгумбао, руководитель ассоциации защиты лесов Арабуко-Сококе:

"Мужчины, в большинстве своем, не участвуют, в отличие от женщин. Работа несложная – они могут присоединиться к проекту и успевать с работой по хозяйству. Это дает заработок многим одиноким матерям".

Женщины отправляются в лес, где ловят бабочек, а потом уже дома выкармливают насекомых, пока те не отложат яйца, которые превращаются в гусениц, куколок и в конце концов на чешуекрылых.

"Обычно мы идем в лес ловить бабочек группами. Затем возвращаемся домой и уже там выращиваем куколок. Одна женщина может заработать от 20 до 50 долларов в неделю, в зависимости от объема работы", – рассказывает София Саиде, которая выращивает бабочек. В тренде Россиян будут судить в Гааге: Нидерланды жестко отказали в просьбе РФ

На что тратят заработанное, рассказывает другая ловчая – Присцилла Джали:

"Прежде, чем запустили этот проект, мы ходили в лес собирать хворост. Но теперь можем зарабатывать больше и заплатить за образование детей".

Больше всего ярких бабочек покупают Нидерланды, Италия, Великобритания, Соединенные Штаты, Бразилия и Перу. Там экзотических насекомых показывают в парках, образовательных учреждениях и используют для научных исследований.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Одессу слетелись мириады ярких бабочек из Северной Африки. Крылатые красавицы — мигрирующие насекомые. Еще недавно эти "туристы" наслаждались пейзажами Северной Африки, а сейчас они отправились на север, чтобы осенью снова вернуться на берега Средиземного моря.

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