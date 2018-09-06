Ким Чен Ын готовит для Трампа важный "подарок"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Южной Кореи, которые ведут переговоры с КНДР.

Таким образом, Ким Чен Ын впервые озвучил временные рамки денуклеаризации.

Лидер Северной Кореи также согласился провести третий саммит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, они встретятся в Пхеньяне 18-20 сентября и обсудят практические меры по денуклеаризации.

Ожидается, что саммит может дать новый импульс переговорам о денуклеаризации между Северной Кореей и Соединенными Штатами, после того как Трамп в прошлом месяце отменил визит своего государственного секретаря в КНДР, сославшись на отсутствие прогресса.

Ким Чен Ын сообщил чиновникам Южной Кореи, что его вера в Трампа была "неизменной", и он хочет провести денуклеаризацию и прекратить враждебные отношения с Соединенными Штатами в течение первого президентского срока Трампа, который закончится в начале 2021 года.

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60 до 70 процентов своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.