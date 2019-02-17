Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом

27–28 февраля в столице Вьетнама пройдет второй саммит между президентом США и лидером КНДР

Фото: AFP

Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg 2019-02-17T02:06:00+02:00 Другие страны 27–28 февраля в столице Вьетнама пройдет второй саммит между президентом США и лидером КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых расписанием лидера КНДР.

Как отмечается, в Ханое лидер Северной Кореи встретится с официальными лицами Вьетнама. Глава КНДР посетит вьетнамскую провинцию Бакнинь и город Хайфонг. Президент Вьетнама и генеральный секретарь правящей коммунистической партии Нгуен Фу Чонг также встретится с Ким Чен Ыном.

Читайте также Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в чем роль России и будет ли смена режима в КНДР

Ранее стало известно, что рабочие группы экспертов США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки второй встречи на высшем уровне. Утром в субботу в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы представители МИД Вьетнама встретили делегацию из 12 человек во главе с заместителем председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Соном, которая прибыла из Пекина рейсом китайской авиакомпании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. В свою очередь, вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.