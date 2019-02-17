Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до встречи с Трампом
27–28 февраля в столице Вьетнама пройдет второй саммит между президентом США и лидером КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля в преддверии второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых расписанием лидера КНДР.
Как отмечается, в Ханое лидер Северной Кореи встретится с официальными лицами Вьетнама. Глава КНДР посетит вьетнамскую провинцию Бакнинь и город Хайфонг. Президент Вьетнама и генеральный секретарь правящей коммунистической партии Нгуен Фу Чонг также встретится с Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что рабочие группы экспертов США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки второй встречи на высшем уровне. Утром в субботу в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы представители МИД Вьетнама встретили делегацию из 12 человек во главе с заместителем председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Соном, которая прибыла из Пекина рейсом китайской авиакомпании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27–28 февраля. В свою очередь, вьетнамский МИД выступил в поддержку диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.
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