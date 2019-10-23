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Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские объекты на горе Кымгансан

23 октября, 08:42

По словам северокорейского лидера, эта гора – «завоеванная ценой крови» земля КНДР

/ Фото: AFP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил курортную зону Кымгансан и приказал демонтировать на нем все построенные Южной Кореей объекты.

Как выяснилось, во время своего визита северокорейский лидер осмотрел все объекты Южной Кореи и поручил убрать все неприятно выглядящие. Демонтаж будет проведен по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны. Вместо снесенных зданий планируют построить новые современные объекты, которые будут хорошо сочетаться с природными пейзажами горы Кымгансан.

Кроме того, Ким Чен Ын добавил, что мнение о том, что гора Кымгансан является общим достоянием двух Корей и туры на нее будут невозможны без развития межкорейских отношений, является ошибочным.

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"Гора Кымгансан – это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже скала и дерево на ней ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - заявил северокорейский лидер.

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Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын поднялся на самую высокую вершину Корейского полуострова — гору Пэктусан, которая считается у корейцев священной.

Кроме того, не так давно Северная Корея испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня. На испытаниях присутствовал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

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КНДР демонтаж гора Южная Корея объекты Ким Чен Ын

Источник: Интерфакс

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