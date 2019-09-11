Северная Корея испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын присутствовал на проведенных испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК.

"Ким Чен Ын вновь 10 сентября проконтролировал испытательные запуски сверхбольшой реактивной системы залпового огня", — говорится в сообщении ЦТАК.

Северокорейский лидер отметил, что проведенные испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения. ЦТАК не указывает, увенчались ли произведенные ракетные пуски успехом.

Как подчеркнул Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР запустила во вторник утром два снаряда неустановленного типа, которые пролетели 330 км. Отмечается, что снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.

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В понедельник ЦТАК, опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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