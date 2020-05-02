Ким Чен Ын пришел на открытие завода: появилось фото

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – Ред).

Оно и представило фото публичного появления Ким Чен Ын. На заднике дата церемонии – 1 мая 2020 года.

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/ Фото: KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS

Заметим, что ЦНАК – это государственное информационное агентство КНДР, которое работает с 1946 года. Оно является поставщиком новостей для всех северокорейских СМИ и источником информации о новостях КНДР для зарубежного мира. На данный момент в КНДР отсутствуют другие источники информации.

"Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", — отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся.

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"Все участники бурно кричали „Ура!", приветствуя уважаемого высшего руководителя", – сообщает ЦНАК.

Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе.

Заметим, что в этом году отмечается 75-летие основания Трудовой партии Кореи.

Добавим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР. Участие Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений стало его первым с 11 апреля появлением на публике.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал, когда сообщит информацию о Ким Чен Ыне.

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