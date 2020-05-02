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Ким Чен Ын пришел на открытие завода: появилось фото

2 мая, 03:58

Елена Кузьмич

Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства завода

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – Ред).

Оно и представило фото публичного появления Ким Чен Ын. На заднике дата церемонии – 1 мая 2020 года.

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/ Фото: KCNA/via REUTERS ATTENTION EDITORS

Заметим, что ЦНАК – это государственное информационное агентство КНДР, которое работает с 1946 года. Оно является поставщиком новостей для всех северокорейских СМИ и источником информации о новостях КНДР для зарубежного мира. На данный момент в КНДР отсутствуют другие источники информации.

"Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", — отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся.

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"Все участники бурно кричали „Ура!", приветствуя уважаемого высшего руководителя", – сообщает ЦНАК.

Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе.

Заметим, что в этом году отмечается 75-летие основания Трудовой партии Кореи.

Добавим, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР. Участие Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений стало его первым с 11 апреля появлением на публике.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал, когда сообщит информацию о Ким Чен Ыне.

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фото КНДР Ким Чен Ын Северная Корея

Источник: ТАСС

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