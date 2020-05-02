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Трамп рассказал, когда сообщит информацию о Ким Чен Ыне

2 мая, 02:59

Елена Кузьмич

«Я пока не комментирую тему Ким Чен Ына», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трампсказал, что сделает заявление о лидере КНДР Ким Чен Ыне "в надлежащее время".

"Я пока не комментирую тему Ким Чен Ына. Мы что-нибудь скажем об этом в надлежащее время", — добавил Трамп.

Но на уточняющий вопрос журналистов о судьбе северокорейского лидера американский президент ответил более категорично: "Я не хочу об этом говорить".

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Напомним, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – Ред) информирует, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Но Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.

Хотяюжнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына.

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США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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