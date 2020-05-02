Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля

Ким Чен Ын появился на публике.

Это произошло впервые за 20 дней. Он появился на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК – Ред.).

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", — говорится в сообщении ЦТАК.

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Заметим, что ЦТАК является поставщиком новостей для всех северокорейских СМИ и источником информации о новостях КНДР для зарубежного мира. На данный момент в КНДР отсутствуют другие источники информации.

Напомним, что лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. Потом впервые за годы своего правления он не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие в рядах руководства Северной Кореи на главном национальном празднике породило слухи о возможной болезни или даже смерти Ким Чен Ына.

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Позже телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Трамп позднее заявил, что, информация СМИ не соответствует действительности.

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Южнокорейские власти также указывали на отсутствие данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации СМИ.

26 апреля телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.

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