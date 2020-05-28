Китай одобрил скандальный закон, вызвавший возмущение США

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) одобрило резолюцию о разработке спорного закона о национальной безопасности в Гонконге. Принятие этого закона, который жестко раскритиковали США, лишит Гонконг высокой степени автономии, сообщает CNN.

Как ожидается, Постоянный комитет ВСНП в течение двух месяцев разработает законопроект. Затем он будет внесен в обход Законодательного совета Гонконга в Приложение 3 Основного закона города – аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы Китая, которые применяются в Гонконге.

Закон резко расширит власть Пекина над Гонконгом. В частности, документ позволит подавлять протесты на автономной от Китая территории.

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Государственный секретарь США Майк Помпео уже сообщил Конгрессу, что после принятие этого закона Гонконг не может считаться имеющим широкую автономию в составе Китая, передает DW.

Это изменение статуса может стать серьезным ударом для торговых отношений Гонконга с США и возможности его жителей получать американские визы. Кроме того, принятие указанного законопроекта Пекином может нанести вред статусу Гонконга как ключевого азиатского финансового центра, которым регулярно пользуется сам Пекин во время своих финансовых и коммерческих операций с другими странами.

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"Несмотря на надежды США, что свободный и процветающий Гонконг может послужить моделью для авторитарного Китая, теперь понятно, что Пекин моделирует Гонконг под себя", – сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что "ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг поддерживает высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах".

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При этом Помпео подчеркнул, что США поддерживают жителей Гонконга.

Напомним, недавно Гонконг охватили протесты из-за гимна Китая.

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