Китай ответил на обвинения Трампа о взломе электронной почты Клинтон

Сегодня, 11:05

В Пекине отметили, что Китай является одним из лидеров в сфере киберпространства

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Власти Китая не видят ничего нового в обвинениях в адрес китайской компании, которая подозревается во взломе электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что за взломом почты Клинтон стоит Китай.

"В этом нет ничего нового", - сказала она.

"Проблема кибербезопасности имеет глобальный характер, затрагивает интересы каждого и по этой причине должна быть разрешена", – добавила дипломат.

"Китай является одним из лидеров в сфере киберпространства. Мы выступаем против кибератак в любой форме. Уверены, что международное сообщество на основе принципов равноправия и взаимного уважения должно работать сообща для обеспечения безопасности в киберпространстве", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал ФБР и Минюст принять меры в связи с информацией о том, что личная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедриться в персональный сервер на тот момент госсекретаря Хиллари Клинтон. Хакеры в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки Клинтон. Китайская компания орудовала в рамках разведывательной операции.

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Напомним, Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.
Китай, США, клинтон, хакеры
Источник:

ИТАР-ТАСС

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