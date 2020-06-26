Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Китай перебрасывает войска и строит на границе с Индией лагерь: данные спутников

26 июня, 01:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Спутники зафиксировали возросшую активность на китайской стороне границы

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван, где недавно произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки, сообщает Reuters.

Реклама

На снимках, снятых американской компанией Maxar Technologies, видны замаскированные палатки или крытые сооружения у подножия скалы, а на небольшом расстоянии – вероятно новый строящийся лагерь со стенами или баррикадами. На снимках, сделанных на прошлой неделе, этих сооружений не было.

С индийской стороны на последних изображениях видны защитные барьеры, которые не были видны на снимках, сделанных в мае.

Читайте также: В Кашмире снова неспокойно: Индию обстреляли из минометов

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"
Реклама

Ситуация в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в индийский штат Джамму и Кашмир) обострилась в начале мая, когда на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Пострадали более 100 человек с обеих сторон.

Следующие крупные столкновения пришлись на ночь вторника, 16 июня. По утверждениям индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны – 43 убитых и тяжело раненых. Армейские источники заявляли прессе, что огнестрельное оружие не применялось.

Ситуацию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия Китай граница

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять