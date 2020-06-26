Китай перебрасывает войска и строит на границе с Индией лагерь: данные спутников

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван, где недавно произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. Об этом свидетельствуют данные спутниковой съемки, сообщает Reuters.

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На снимках, снятых американской компанией Maxar Technologies, видны замаскированные палатки или крытые сооружения у подножия скалы, а на небольшом расстоянии – вероятно новый строящийся лагерь со стенами или баррикадами. На снимках, сделанных на прошлой неделе, этих сооружений не было.

С индийской стороны на последних изображениях видны защитные барьеры, которые не были видны на снимках, сделанных в мае.

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Ситуация в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в индийский штат Джамму и Кашмир) обострилась в начале мая, когда на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Пострадали более 100 человек с обеих сторон.

Следующие крупные столкновения пришлись на ночь вторника, 16 июня. По утверждениям индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны – 43 убитых и тяжело раненых. Армейские источники заявляли прессе, что огнестрельное оружие не применялось.

Ситуацию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп.

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