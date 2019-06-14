Китай сделал жесткое заявление по ситуации в Оманском заливе
Пекин будет и дальше прилагать усилия ради обеспечения собственной энергетической безопасности
Какая бы ситуация ни сложилась на Ближнем Востоке, Пекин собирается решительно защищать свои поставки нефти из стран этого региона.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне инцидента в Оманском заливе, где 13 июня были атакованы танкеры, шедшие под флагами Норвегии и Японии. В результате случившегося одно судно затонуло.
"Мы продолжим прилагать усилия ради обеспечения собственной энергетической безопасности, а также защиты законных прав своих национальных предприятий. Китай — постоянный представитель Совета Безопасности ООН, мы поддерживаем контакты со странами региона и другими государствами по ситуации в [Персидском] заливе, предпринимаем активные меры для обеспечения там мира и стабильности", – сказал Шуан.
Шуан выступил против односторонних санкций, применяемых Соединенными Штатами, и заверил в том, что сотрудничество Китая со странами Персидского залива и прочими государствами Ближнего Востока осуществляется "исключительно в соответствии с нормами международного законодательства".
Напомним, что США уже обвинили в случившемся Иран и направили в район Оманского залива эсминец USS Mason.
Постпредство Ирана при ООН, в свою очередь, категорически отвергло и осудило обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Стоит отметить, что кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:
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