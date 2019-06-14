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Инцидент в Оманском заливе: США отправляют эсминец

14 июня, 01:56

Эсминец USS Mason находится в пути к месту происшествия

Фото: Wikipedia

Соединенные Штаты Америки направили для оказания содействия в район Оманского залива эсминец USS Mason после инцидента с нападением на танкеры. Об этом говорится в заявлении официального представителя Центрального командования Вооруженных сил США, подполковника Эрла Брауна.

"USS Mason (DDG 87) находится в пути к месту происшествия, чтобы оказать содействие", — отмечается в документе. "У нас нет заинтересованности в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", — подчеркнул при этом Браун.

Он подчеркнул, что США "не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям[ракетного эсминца ВМС США] USS Bainbridge", который ранее поднял на борт экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.


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Тег Иран, США, танкер, эсминец, Оманский залив

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Источник:

ТАСС

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