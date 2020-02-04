Китай согласился пустить американских экспертов для изучения коронавируса

Раньше китайские власти отвергали предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом

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Китай позволил американским специалистам присоединиться к делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении нового коронавируса. Группа экспертов отправится в КНР, вероятно, уже на этой неделе. Об этом сообщила газета Hill со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Китай принял предложение США включить группу экспертов в состав миссии ВОЗ в Китае для изучения вируса и борьбы с ним. ВОЗ в Женеве сегодня (3 февраля 2020 года) представила Китаю полный перечень экспертов, в который вошли и наши специалисты. Теперь ВОЗ ожидает ответа Китая на этот список", – приводит издание слова сотрудника ведомства.

Национальный состав делегации не уточняется. Отмечается, что раньше китайские власти отвергали предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, критикуя решение Вашингтона запретить въезд в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР, с целью не допустить распространения инфекции.

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Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

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