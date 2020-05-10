Китай согласился расследовать появление коронавируса, но при определенных условиях

В Поднебесной уверены, что надо исследовать весь мир, а не только одну провинцию Китая

Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус , но после "окончания эпидемии". Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года, сообщает Xinhua.

"Оценка должна проводиться открыто, прозрачно и всесторонне в надлежащее время после окончания эпидемии", – заявила журналистам официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что этот шаг должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения или Исполнительным комитетом ВОЗ, – двумя основными органами базирующейся в Женеве международной организации.

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Чуньин особо отметила, что это не расследование в отношении Китая, а оценка, которая, как ожидается, охватит все страны мира.

Напомним несколько стран, в том числе Франция, Германия и Соединенное Королевство, в последние недели призывали власти Китая обеспечить прозрачность своих процедур в отношении коронавируса. СМИ сообщали, что другие страны, такие как Соединенные Штаты и Австралия, пошли еще дальше, требуя проведения международного расследования в отношении Китая, который должен будет определить причину пандемии.

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