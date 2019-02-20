Китай стягивает войска на границу Таджикистана к проходам в Афганистан - СМИ

В поселках Таджикистана, находящихся в 130 км к северу от границы Китая, обнаружили солдат с китайской символикой, а военные базы зафиксировали со спутника

Фото: Getty Images

Китай стягивает войска на границу Таджикистана к проходам в Афганистан - СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c5b/528/5c6c5b528caa5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c5b/528/5c6c5b528caa5.jpg 2019-02-20T04:50:00+02:00 Другие страны В поселках Таджикистана, находящихся в 130 км к северу от границы Китая, обнаружили солдат с китайской символикой, а военные базы зафиксировали со спутника

В горах Центральной Азии за старым проходом в Афганистан возле старого перевалочного пункта в Таджикистане на своих западных рубежах Китай, который резко увеличил расходы на вооружение, скапливает армию. Об этом свидетельствует анализ спутниковых данных и фотографий и личные наблюдения журналистов, пишет The Washington Post.

По информации издания китайская военная база состоит из двух десятков строений и сторожевых башен. И Таджикистан может присоединиться к списку стран, где есть китайские военные объекты.

"В то время, когда США, возможно, обдумывают пакт, по которому американские войска выйдут из Афганистана, Китай, как представляется, прокрадывается в неспокойный регион, играющий критическую роль для его безопасности и его континентальных амбиций", – говорится в материале.

Читайте также СМИ рассказали, как Китай планирует победить США

Издание отмечает, что во время недавней поездки вдоль таджикско-афганской границы корреспондент The Washington Post увидел один из этих военных объектов и встретил группу китайских солдат в военной форме, совершавших покупки в таджикском городе, где располагается ближайший к их базе рынок. У них на воротнике были знаки отличия подразделения Синьцзяня. Один из китайский военных отметил, что они находятся там уже 3-4 года, хотя сама база находится в 130 км к югу.

"Сведения о китайской деятельности на этих объектах, на части которых есть китайская и таджикская символика, не обнародовались. Также неясны условия их финансирования, строительства и владения. На спутниковых снимках можно увидеть то, что выглядит как два блока строений, бараков и тренировочных площадок, примерно в 10 милях друг от друга, около Ваханского коридора, узкой полоски территории в северо-восточном Афганистане", – передает издание.

The Washington Post отдельно побеседовала с членами немецкой альпинистской экспедиции, которые сообщили, что в 2016 году их допрашивали китайские военные, патрулировавшие афганский коридор, около поселения Базай-Гумбад. На фото, предоставленных Штеффаном Граупнером, главой экспедиции, можно видеть китайские бронемашины с противоминной защитой и оборудование с отчеканенным логотипом военизированного формирования Китая. Эти данные, вместе взятые, вносят свой вклад в растущее число сообщений о том, что Китай, несмотря на публичные отрицания, проводит операции по обеспечению безопасности в Афганистане.

Читайте также Армия Китая получила новый истребитель-невидимку

Газета сообщает, что "китайское министерство иностранных дел отказалось предоставить комментарии и переадресовало вопросы к министерству обороны, которое не ответило на просьбу прокомментировать эту информацию. В заявлении министерство иностранных дел Таджикистана указало, что "на территории республики Таджикистан нет военных баз Китайской народной республики", также "не ведется никаких переговоров" по созданию таковой".

По словам аналитиков, "китайцы, которых встретил корреспондент The Washington Post, могут принадлежать к полувоенным формированиям, находящимся под центральным военным командованием, но технически они не входят в Народно-освободительную армию Китая".

"По словам американских чиновников, они знают о том, что там дислоцированы китайские силы, но у них нет четкого представления об их деятельности. Чиновники говорят, что они не возражают против китайского присутствия, потому что Соединенные Штаты также полагают, что уязвимая афгано-таджикская граница может представлять угрозу для безопасности", – пишет The Washington Post.

Напомним, армия Китая по-прежнему входит в топ-5 самых сильных армий мира, находясь на третьем месте.

В свою очередь Министерство обороны США полагает, что КНР может проводить учения по нанесению ударов по США и их союзникам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Китай стягивает войска на границу Таджикистана к проходам в Афганистан - СМИ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.