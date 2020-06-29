Китай успешно протестировал на людях вакцину от коронавируса

Китайская национальная компания Biotec (CNBG), которая ранее разработала способ лечения COVID-19, сообщила о тестировании вакцины от коронавируса на людях. Всего компания занимается работой над двумя вакцинами, и уверяет, что предварительное тестирования одной из них на людях "показало безопасность и эффективность средства", пишет The Economic Times.

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Сообщается, что в исследовании принимали участие 1 120 здоровых людей. По данным компании, лекарственное средство обеспечило "высокий уровень антител для всех участников".

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Кроме того, стало известно, что военные Китая получили разрешение на использование другого образца вакцины. Речь идет о препарате, разработанном компанией CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук.

"Использование Ad5-nCoV (это название вакцины. – Ред.) на данный момент ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая", – сообщили в CanSino Biologics.

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По данным компании, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины 25 июня сроком на один год. Ранее в ходе клинических исследований вакцины была подтверждена ее безопасность, а также определенная степень эффективности. Согласно результатам первых двух этапов клинических испытаний Ad5-nCoV, вакцина способна предотвращать развитие заболеваний, вызванных коронавирусом.

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При этом компания CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован. Ad5-nCoV является одной из восьми потенциальных вакцин против коронавируса, разрабатываемых в Китае и утвержденных для проведения клинических испытаний на людях в Китае и за пределами страны. Тестирование этой вакцины на людях было одобрено, в частности, в Канаде.

В целом китайские исследователи тестируют восемь препаратов, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за рубежом. При этом китайские власти пообещали, что раскроет детали своей вакцины от коронавируса и сделает ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.

Впрочем, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил: нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Тем не менее ВОЗ уже знает, кто получит первые вакцины, в случае, если они будут разработаны:

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась в большинство стран мир. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии COVID-19, которая продолжается до сих пор.

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