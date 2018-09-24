Китай жестко ответил на угрозы и обвинения США

Новая администрация США стала проводить политику унилатерализма, протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров. Об этом говорится в опубликованной в понедельник пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге "Факты о китайско-американских торгово-экономических спорах и позиция Китая".

"Они (США – Ред.) бесстыдно стали проповедовать унилатерализм, протекционизм и экономическую гегемонию, а также стали выдвигать ложные обвинения в отношении многих стран и регионов, в частности Китая, запугивая другие государства посредством таких экономических мер, как введение пошлин, и предпринимая попытки навязать свои собственные интересы КНР путем оказания крайне сильного давления", – указывается в документе.

"В результате торговые и экономические трения между двумя сторонами подверглись эскалации в течение короткого периода времени, что нанесло серьезный вред торгово-экономическим отношениям, которые развивались годами на основе совместной работы правительств и народов двух стран. Это создало серьезную угрозу многосторонней торговой системе и принципам свободной торговли", - отмечается в Белой книге правительства Китая.

Ранее сообщалось, что США планируют начать направленную против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации".

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео считает, что Китай со временем станет более опасным для США, чем сегодня Россия.