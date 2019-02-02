Китайский разработчик прославился бесполезными изобретениями
Гуан Шуай делает вещи, которые технологически не так сложно смастерить
Китайский разработчик Гуан Шуай получил прозвище ненужного Эдисона. Ведь он придумывает столько новинок, что мог бы посоревноваться с Томасом Эдисоном, который подарил человечеству лампочку. Но изобретения этого мастера пока вызывают лишь улыбку зрителей, и максимум дарят хорошее настроение.
"Когда я вижу результат, то чувствую счастливым. А это мне кажется даже более важным", – говорит Генгам Шуай, изобретатель.
Еще год назад он был обычным сварщиком. Но это было неинтересно. 30-летний Гуанг Шуай уволился и полностью отдался изобретению причудливых вещей. Ноу-хау снимает на видео и выкладывает в сеть. У Шуая уже целая армия поклонников – 2,5 миллиона человек.
Наиболее интересно то, что он делает вещи, которые технологически не так сложно смастерить. Но самое поразительное, как ему приходят в голову такие идеи.
Напомним, испанский музыкант построил летающую тарелку.
Также мы писали, что бывший инженер NASA переплыл Финский залив на сауне с солнечными батареями.
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