Китайский разработчик прославился бесполезными изобретениями

Гуан Шуай делает вещи, которые технологически не так сложно смастерить

Китайский разработчик прославился бесполезными изобретениями 2019-02-02T01:01:00+02:00 Другие страны Гуан Шуай делает вещи, которые технологически не так сложно смастерить

Китайский разработчик Гуан Шуай получил прозвище ненужного Эдисона. Ведь он придумывает столько новинок, что мог бы посоревноваться с Томасом Эдисоном, который подарил человечеству лампочку. Но изобретения этого мастера пока вызывают лишь улыбку зрителей, и максимум дарят хорошее настроение.

"Когда я вижу результат, то чувствую счастливым. А это мне кажется даже более важным", – говорит Генгам Шуай, изобретатель.

Еще год назад он был обычным сварщиком. Но это было неинтересно. 30-летний Гуанг Шуай уволился и полностью отдался изобретению причудливых вещей. Ноу-хау снимает на видео и выкладывает в сеть. У Шуая уже целая армия поклонников – 2,5 миллиона человек.

Наиболее интересно то, что он делает вещи, которые технологически не так сложно смастерить. Но самое поразительное, как ему приходят в голову такие идеи.

Напомним, испанский музыкант построил летающую тарелку.

Также мы писали, что бывший инженер NASA переплыл Финский залив на сауне с солнечными батареями.

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