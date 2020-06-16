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КНДР хочет ввести войска в демилитаризованную межкорейскую зону

16 июня, 00:59

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Северная Корея планирует «превратить линию фронта в крепость»

КНДР, которая отрежет все линии коммуникации с Южной Кореей, хочет вернуть свои воинские подразделения в районы, из которых войска были выведены по межкорейским соглашениям. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Корейской народной армии. Его текст представило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Так, Корейская народная армия, изучает "план действий для принятия мер по возвращению армейских подразделений в зоны, которые были демилитаризованы по соглашениям между Севером и Югом Кореи, чтобы превратить линию фронта в крепость и дальше усиливать бдительность против Юга".

Ранее в КНДР решили, что "работа с Югом должна основательно превратиться в борьбу с врагом".

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Также в Северной Корее сделали громкое заявление об отношениях с США. В КНДР заявили, что, мол, после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына отношения между Северной Кореей и США снова стали "безнадежными", хотя на них возлагали большие надежды. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон.

Заметим, что саммит глав США и КНДР состоялся во Вьетнаме. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу.

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армия КНДР Северная Корея войска демилитаризация

Источник: ТАСС

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