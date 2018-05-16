КНДР "передумала" отказываться от ядерного оружия и поставила США новое условие

Сегодня, 07:00

В МИД Северной Кореи заявили, что не собираются принимать экономическую помощь Штатов

Фото: AFP
Фото: AFP

Первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван официально заявил, что если Соединенные Штаты будут продолжать требования о полном отказе Северной Кореи от ядерного вооружения в одностороннем порядке, а вместо этого будут предлагать экономическое сотрудничество, то запланированная встреча лидеров стран будет аннулирована. Заявление опубликовано государственным агентством Северной Кореи ЦТАК.

"Если администрация президента США заинтересована в том, чтобы корейско-американские отношения улучшались, то мы дадим положительный ответ на предложение о саммите. Однако КНДР не заинтересована в переговорах, которые требуют от нас отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке. Если такие требования будут продолжаться, то нам ничего не останется, как пересмотреть вопрос о том, давать ли согласие на саммит с США", – заявил Ким Ге Гван.

Он также раскритиковал заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который сказал, что администрация Трампа готова открыть перед КНДР невероятные перспективы экономического развития в случае полного отказа Пхеньяна от ракетно-ядерной программы.

"США обещают предоставить нам экономические выгоды и преимуществ, если мы откажемся от ядерного оружия. Но мы никогда не ожидали, что США будут заниматься строительством экономики КНДР и никогда не примем такую сделку в будущем. Мы уже выразили нашу волю к проведению денуклеаризации Корейского полуострова и заявили, что это предварительное условие для прекращения враждебной политики и ядерных угроз со стороны США ", – говорится в заявлении заместителя министра.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая. Причиной стали военные учения ВВС США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.
США, мид, встреча, КНДР, требования, Ким Чен Ын, согласие, Дональд Трамп, администрация Трампа, ядерное вооружение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп заявил, что старается быть другом Ким Чен Ыну

12 Ноября 2017, 11:34

Президента США расстроило то, что лидер КНДР назвал его "старым"

Другие страны

Фото: yonhapnews

В Сеуле протестующие подожгли флаг КНДР

11 Февраля, 16:50

На акцию протеста собрались около 1,3 тысячи человек
Загрузка...

США

фото AFP

Трамп назвал Ким Чен Ына "больным щенком"

30 Ноября 2017, 02:38

США призвали все страны оказать максимальное давление на КНДР

США

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР

14 Января, 18:01

Изданию пришлось удалить запись
Загрузка...