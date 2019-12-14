КНДР провела новое "важное испытание" на полигоне

В источнике не сообщили, какие именно испытания провели

/ Фото: AFP

Власти КНДР провели испытания на полигоне Сохэ. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Деталей в источнике не сообщили.

"Еще одно крупное испытание было проведено 13 декабря 2019 года с 22:41 по 22:48 (15:41-15:48 по киевскому времени) на космодроме Сохэ", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦТАК, проведенное испытание носило "крайне важный" характер. При этом специалисты Академии национальной обороны КНДР, находившиеся на космодроме, "получили на месте теплые поздравления от ЦК Трудовой партии Кореи".

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"Успехи в области оборонной науки, свидетелями которых мы недавно стали, будут использованы КНДР для дальнейшего укрепления надежного стратегического ядерного сдерживания", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, ранее стало известно и об испытаниях в США крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета составила более 500 км. Ранее развивать такие вооружения запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в Прибалтику и Польшу – в рамках масштабных учений Defender 2020.

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