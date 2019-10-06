КНДР угрожает прекратить ядерные переговоры с США

5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР

/ Фото: Getty Images

После возобновления ядерных переговоров, Министерство иностранных дел Северной Кореи в воскресенье, 6 октября, обвинило правительство США в проведении "вражеской политики" и использовании диалога для внутренних целей.

Об этом сообщает DW.

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"Мы не намерены вести такие ужасные переговоры, как сейчас, пока США не сделают существенного шага, чтобы полностью и бесповоротно отказаться от своей вражеской политики в отношении Северной Кореи", – сказал представитель министерства.

Как сообщалось, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон возле Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.

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