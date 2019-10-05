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США и КНДР сели за стол переговоров

5 октября, 22:19

Это первая официальная встреча представителей двух стран после неудачного февральского саммита

В Стокгольме проходят переговоры между США и Северной Кореей о денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Yonhap.

"США и Северная Корея в эту субботу в Швеции возобновили на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, это первая официальная встреча представителей двух стран после неудачного февральского саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Twitter глава МИД Швеции Анн Линде написала по этому поводу: "Я довольна тем, что американская и корейская делегации находятся в Швеции. Диалог необходим для достижения мирного урегулирования на Корейском полуострове".

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Ожидается, что в ходе рабочих переговоров стороны попытаются найти точки соприкосновения между требованиями Вашингтона о полной денуклеаризации Севера и требованиями Пхеньяна о снятии санкций и гарантиях безопасности. Если переговоры увенчаются успехом, то третий северокорейско-американский саммит может состояться до конца года.

Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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США Швеция переговоры КНДР денуклеаризация

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