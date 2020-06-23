КНДР вновь устанавливает громкоговорители вдоль границы с Южной Кореей

Представители Северной Кореи, которая угрожает Сеулу возмездием "за гранью воображения", вновь устанавливают пропагандистские громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей, которые были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.
Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, минимум в 40 местах в демилитаризованной зоне вдоль границы уже установлены десятки громкогорителей
В ответ на такой шаг, в Сеуле также рассматривают возможность восстановления своих громкоговорителей.
"Мы внимательно следим за действиями Севера по ведению психологической войны. Мы сохраняем жесткую позицию готовности должным образом реагировать на любые ситуации", – заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
Кроме того, сообщается, что граждане КНДР выражают готовность организовать кампанию по массированной заброске агитационных листовок в Южную Корею.
КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.
Об очередном появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына смотрите видео:
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