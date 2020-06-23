Українська
$ 26,67
29,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

КНДР вновь устанавливает громкоговорители вдоль границы с Южной Кореей

23 июня, 04:50

Елена Вус Елена Вус

Южная Корея обвинила Пхеньян в психологической войне

Представители Северной Кореи, которая угрожает Сеулу возмездием "за гранью воображения", вновь устанавливают пропагандистские громкоговорители в районах вдоль границы с Южной Кореей, которые были убраны в 2018 году после межкорейского саммита и соответствующего соглашения между министрами обороны обеих стран.

Реклама

Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, минимум в 40 местах в демилитаризованной зоне вдоль границы уже установлены десятки громкогорителей

В ответ на такой шаг, в Сеуле также рассматривают возможность восстановления своих громкоговорителей.

"Мы внимательно следим за действиями Севера по ведению психологической войны. Мы сохраняем жесткую позицию готовности должным образом реагировать на любые ситуации", – заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Кроме того, сообщается, что граждане КНДР выражают готовность организовать кампанию по массированной заброске агитационных листовок в Южную Корею.

В тренде
Число больных коронавирусом в мире превысило 9 млн человек, в ВОЗ сделали неутешительный прогноз
Реклама

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

Об очередном появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

граница КНДР Южная Корея пропаганда громкоговорители

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсмена
Пропал еще в феврале: в Японии нашли тело известного украинского спортсменаДругие страны
Протесты в Беларуси завершились десятками задержаний
Протесты в Беларуси завершились десятками задержанийДругие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Новая вспышка коронавируса в Китае: генетики сделали неожиданное открытие
Новая вспышка коронавируса в Китае: генетики сделали неожиданное открытиеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять