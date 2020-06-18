Українська
$ 26,78
30,07
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Корея снова на грани войны: КНДР угрожает Сеулу возмездием "за гранью воображения"

18 июня, 12:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подрыв офиса в Северной Корее назвали "первым шагом"

Северная Корея пригрозила Южной военным ответом "за гранью воображения", заверив, что взрыв межкорейского офиса связи был лишь первым шагом.

Реклама

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ сообщает агентство Ёнхап.

Врагов Пхеньяна предупредили об "оглушительном грохоте возмездия", который окажется за границами воображения "тех, кто шумит по поводу возможных последствий".

"Это только начало. ...Терпение наших военных закончилось, и они объявили, что разрабатывают детальный и серьезный план военных действий", — говорится в публикации газеты "Нодон синмун", официального печатного органа КНДР.

Также в адрес Южной Кореи прозвучали обвинения в том, что Сеул не смог предотвратить отправку активистами пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия КНДР и нарушении ранее достигнутых договоренностей о взаимном отказе от провокаций.

В тренде
Требовал компромат на соперников: Болтон рассказал, как Трамп давил на Украину
Реклама

Кроме того, сообщается, что граждане КНДР выражают готовность организовать кампанию по массированной заброске агитационных листовок в Южную Корею.

Отметим, что подрыв офиса произошел после заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в демилитаризованную межкорейскую зону.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

О том, как Ким Чен Ын поднялся на самую высокую гору Северной Кореи, смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

война КНДР угрозы Южная Корея

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 17 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробности
В Cирии подорвали БТР с россиянами: подробностиДругие страны
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на
В Китае новая вспышка коронавируса: Пекин перешел на "режим военного времени"Другие страны
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять