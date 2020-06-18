Корея снова на грани войны: КНДР угрожает Сеулу возмездием "за гранью воображения"

Северная Корея пригрозила Южной военным ответом "за гранью воображения", заверив, что взрыв межкорейского офиса связи был лишь первым шагом.

Реклама

Об этом со ссылкой на северокорейские СМИ сообщает агентство Ёнхап.

Врагов Пхеньяна предупредили об "оглушительном грохоте возмездия", который окажется за границами воображения "тех, кто шумит по поводу возможных последствий".

"Это только начало. ...Терпение наших военных закончилось, и они объявили, что разрабатывают детальный и серьезный план военных действий", — говорится в публикации газеты "Нодон синмун", официального печатного органа КНДР.

Также в адрес Южной Кореи прозвучали обвинения в том, что Сеул не смог предотвратить отправку активистами пропагандистских листовок на Север, в подрыве доверия КНДР и нарушении ранее достигнутых договоренностей о взаимном отказе от провокаций.

Реклама

Кроме того, сообщается, что граждане КНДР выражают готовность организовать кампанию по массированной заброске агитационных листовок в Южную Корею.

Отметим, что подрыв офиса произошел после заявления КНДР о планах вернуть свои воинские подразделения в демилитаризованную межкорейскую зону.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

О том, как Ким Чен Ын поднялся на самую высокую гору Северной Кореи, смотрите в сюжете.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама