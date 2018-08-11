КНДР жестко ответила на слова генсека ООН о денуклеаризации

Пхеньян считает безрассудными высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что путем осуществления денуклеаризации КНДР сможет стать "нормальным членом международного сообщества". Соответствующее заявление распространило постоянное представительство КНДР при всемирной организации передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей

"Это безрассудное высказывание, сделанное в то время, когда весь мир поддерживает совместное заявление по итогам исторического саммита лидеров КНДР и США", - говорится в нем.

"Будучи генсеком ООН необходимо делать что-либо полезное для установления мира и стабильности на Корейском полуострове, а не присоединяться к санкционному хору, который приводит в восторг некоторые страны", - добавили в постпредстве.

Гутерриш на этой неделе посетил Японию, где в частности принял участие в церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки. По итогам состоявшихся 8 августа переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ генсек ООН заявил, что "Северная Корея посредством полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации сможет стать нормальным членом международного сообщества".

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам американский президент Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.