Количество погибших во время протестов в Никарагуа достигло 448 человек

Сегодня, 00:19

Протесты в Никарагуа вспыхнули 18 апреля

фото AFP
фото AFP

Правозащитная Никарагуанская ассоциация по правам человека сообщает, что в ходе протестов в Никарагуа, которые продолжаются больше трех месяцев, погибло 448 человек.

Среди погибших – 31 несовершеннолетний.

Также сообщается, что ранения получили более 2830 человек.

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Ранее сообщалось, что во время массовых акций протеста в Никарагуа, которые продолжаются с апреля, погибло 139 человек

Все эти люди – участники выступлений против пенсионной реформы. Они стали жертвами разгона демонстрантов. Под давлением массовых протестов и кровавых столкновений президент Даниэль Ортега все-таки отменил реформу. Нововведения предусматривали увеличение пенсионных взносов работниками и работодателями. И, одновременно, уменьшали выплаты самым пенсионерам – на 5%.

Для урегулирования ситуации к президенту обратились епископы католической церкви Никарагуа. Они призвали к изменениям в стране и предложили план для демократизации. Глава Никарагуа пока никакого ответа не дал.
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Источник:

ABC news

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